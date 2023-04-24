Голден Стейт переміг Сакраменто Леня: результати матчів НБА

Українець Олексій Лень провів на майданчику 11 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чотири матчі 1/8 фіналу плей-оф НБА.

НБА - Плей-оф

1/8 фіналу

24 квітня

Нью-Йорк - Клівленд 102:93 (30:23, 24:22, 19:26, 29:22)

Рахунок у серії 3:1

Голден Стейт - Сакраменто 126:125 (31:32, 34:37, 37:23, 24:33)

Рахунок у серії 2:2

Українець Олексій Лень провів на паркеті 11 хвилин - за цей час він заробив 6 очок та виконав 5 підбирань.

Атланта - Бостон 121:129 (25:35, 28:30, 34:27, 34:37)

Рахунок у серії 3:1

Міннесота - Денвер 114:108 OT (23:22, 25:30, 32:22, 16:22, 18:12)

Рахунок у серії 3:1

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