Голден Стейт переміг Сакраменто Леня: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чотири матчі 1/8 фіналу плей-оф НБА.
НБА - Плей-оф
1/8 фіналу
24 квітня
Нью-Йорк - Клівленд 102:93 (30:23, 24:22, 19:26, 29:22)
Рахунок у серії 3:1
Голден Стейт - Сакраменто 126:125 (31:32, 34:37, 37:23, 24:33)
Рахунок у серії 2:2
Українець Олексій Лень провів на паркеті 11 хвилин - за цей час він заробив 6 очок та виконав 5 підбирань.
Атланта - Бостон 121:129 (25:35, 28:30, 34:27, 34:37)
Рахунок у серії 3:1
Міннесота - Денвер 114:108 OT (23:22, 25:30, 32:22, 16:22, 18:12)
Рахунок у серії 3:1
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