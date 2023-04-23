Сестру лідера Кліпперс Кавая Ленарда Кімешу Вільямс засуджено до довічного ув’язнення без права дострокового звільнення за вбивство літньої жінки в туалеті казино в Темекулі, штат Каліфорнія, в 2019 році.

Про це повідомляє ESPN.

31 серпня 38-річна Вільямс та її знайома Кендіс Таунселл пограбували та побили 84-річну жінку. Дівчата пройшли за жертвою в туалет, де завдали їй черепно-мозкової травми, а потім забрали сумочку. За кілька днів жінка померла від отриманих травм.

У лютому цього року Вільямс і Таунселл були визнані винними у вбивстві першого ступеня, пограбуванні та жорстокому поводженні з людьми похилого віку.