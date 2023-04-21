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Янніс пропустив тренування з Мілвокі в п’ятницю

Гравець продовжує відновлюватись від травми спини
Вчора 22:57 193 0
Янніс пропустив тренування з Мілвокі в п’ятницю
Фото: Getty Images
#NBA, #Мілвокі, #Янніс Адетокумбо

Джерело - Чемпіон.

Лідер Мілвокі Янніс Адетокумбо не тренувався з командою у п’ятницю.

Про це повідомляє Underdog NBA.

Гравець продовжує відновлюватись від травми спини, яку отримав під час першого матчу серії проти Маямі (1-1).

Грек пошкодив спину внаслідок невдалого приземлення наприкінці першої чверті першого матчу. Він покинув майданчик у другій чверті. Клуб оголосив, що у форварда забій нижньої частини спини.

Янніс пропустив другий матч серії. Третя гра відбудеться у ніч на 23 квітня.

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