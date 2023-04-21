Янніс пропустив тренування з Мілвокі в п’ятницю

Джерело - Чемпіон.
Лідер Мілвокі Янніс Адетокумбо не тренувався з командою у п’ятницю.
Про це повідомляє Underdog NBA.
Гравець продовжує відновлюватись від травми спини, яку отримав під час першого матчу серії проти Маямі (1-1).
Грек пошкодив спину внаслідок невдалого приземлення наприкінці першої чверті першого матчу. Він покинув майданчик у другій чверті. Клуб оголосив, що у форварда забій нижньої частини спини.
Янніс пропустив другий матч серії. Третя гра відбудеться у ніч на 23 квітня.
Giannis Antetokounmpo (back) doesn't practice Friday.— Underdog NBA (@Underdog__NBA) April 21, 2023
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