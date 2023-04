Нерс залишив посаду головного тренера Торонто

Головний тренер баскетбольного клубу Торонто Нік Нерс покинув команду.

Про це повідомляє ESPN.

Нерс очолив Репторс у 2018 році. У сезоні-2018/19 тренер разом з Торонто здобув перший в історії клубу чемпіонський титул, здолавши Голден Стейт у фіналі.

Для Нерса це чемпіонство також стало першим у кар’єрі.

Цього сезону Торонто грав у плей-ін, але не зміг пробитися до плей-оф.

Nick Nurse is out as Raptors coach, sources tell ESPN. pic.twitter.com/HEKwTAdfUH