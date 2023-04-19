Прометей вийшов у півфінал Єврокубка

Джерело - Чемпіон.
Прометей у чвертьфіналі Єврокубка переграв грецький клуб Промітеас - 80:57.
Найрезультативнішим гравцем Прометея став Ді Джей Стефенс, який набрав 17 очок, 4 підбирання, 1 передачу.
В 1/2 фіналу Єврокубка український клуб зіграє з Тюрк Телекомом.
Єврокубок
Чвертьфінал, 19 квітня
Прометей - Промітеас 80:57 (25:16, 18:13, 19:11, 18:17)
Прометей: Ткаченко* (6), Балвiн* (7 + 8 пiдбирань), Клавелл* (14), Агада* (5 + 7 передач + 3 перехоплення), Стефенс* (17), Липовый (10), Санон (7), Дiккi (4), Сидоров (8), Петров (2).
Промiтеас Патри: Ковен* (8 + 4 передачi), Кульбока* (6), Сiмпсон* (2), Муратос* (0), Хог* (2), Томассон (15), Кондiтт IV (8), Дангубiч (4), Цайрелiс (8), Гкiкас (0), Танулiс (4).
Раніше Прометей переграв Гамбург в 1/8 фіналу Єврокубка.