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Лейкерс визначились із головною трансферною ціллю

Баскетболіст може дістатися команді безкоштовно
Сьогодні 22:54 253 0
Лейкерс визначились із головною трансферною ціллю
#Голден Стейт, #Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Лос-Анджелес Лейкерс розглядає форварда Голден Стейт Ворріорз Дреймонда Гріна як головну ціль на найближче міжсезоння, оскільки баскетболіст може опинитися на відкритому ринку вільних агентів. 

Про це повідомляє NBA ANALYSIS.

Якщо він стане доступним, Лейкерс будуть у довгому списку команд, зацікавлених у ньому. Вони вважають, що Грін стане тією ланкою, якої їм не вистачало в оборонній частині майданчика.

Також вважається, що його лідерські якості це те, що Лос-Анджелес хотів би додати до свого складу.

Нагадаємо Сакраменто з Ленем вдруге переграв Голден Стейт у плей-оф НБА.

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