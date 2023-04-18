Джексон - найкращий захисник НБА

Визначився найкращий захисник НБА

Джерело - Чемпіон.

Баскетболіст Мемфіса Джарен Джексон був визнаний найкращим захисником Національної баскетбольної асоціації в сезоні-2022/23.

23-річний форвард обійшов у голосуванні центрового Мілуокі Брука Лопес (309 балів) і форварда Клівленда Еванм Моблі (101), набравши - 391 бал.

У регулярному сезоні НБА Джексон набирав у середньому 18,6 очок, робив 6,8 підбирань, 3 блок-шоти та 1 перехоплення за гру. Мемфіс завершив регулярний чемпіонат на другій позиції в таблиці Західної конференції.

Джексон став другим гравцем в історії Грізліс, якому вдалося отримати цю нагороду. У 2013-му найкращим захисником НБА визнали центрового Марка Газоля.

Нагадаємо, у першому матчі плей-оф Мемфіс поступився Лос-Анджелес Лейкерс.