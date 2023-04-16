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Триразовий чемпіон НБА може очолити Г’юстон

Сьогодні 14:25 203 0
Триразовий чемпіон НБА може очолити Г’юстон
#Г’юстон

Джерело - basket.com.ua.

Одним з претендентів на посаду головного тренера Г’юстон вважається Сем Касселл, який останні 9 років працює з Доком Ріверсом.

Про це повідомляє houstonchronicle.com.

Сем не чужий для Рокетс. Саме франшиза з Техасу обрала його на драфті 1993 року під №23. У складі Г’юстон від двічі виграв чемпіонство (1994 і 1995).

Потім грав за Даллас, Фінікс, Нетс, Мілвокі, Міннесоту, Кліпперс та Бостон. З Селтікс виграв свій третій чемпіонський титул у 2008 році.

У 2004 році був обраний на Матч усіх зірок.

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