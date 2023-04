Філадельфія встановила власний рекорд за реалізованими трьохочковими у матчі плей-оф

Філадельфія у першому матчі проти Брукліна (121:101) влучила 21 триочковий кидок і встановила новий рекорд франшизи в плей-оф.

Про це повідомляє ESPN.

Гравці Сіксерс витратили на це 43 спроби. Найбільше влучив Джеймс Харден - 7 влучних кидків з 13 спроб.

Рекордсменом Філадельфії є Аллен Айверсон, який в матчі плей-оф закинув 8 дальніх кидків.

