Ембіід - єдиний з трійки, хто не отримував цю нагороду

Джерело - NBA.

Визначилися претенденти на головні індивідуальні нагороди НБА сезону-2022/23.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

У фінальну трійку кандидатів на нагороду MVP увійшли центровий Денвера Нікола Йокич, центровий Філадельфії Джоел Ембіід та форвард Мілвокі Янніс Адетокумбо.

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Джоел Ембіід єдиний з трійки претендентів, який ніколи не визнавався Найціннішим гравцем сезону раніше.

Нікола Йокич - чинний MVP ліги. Він завойовував цю нагороду двічі поспіль - у 2021-му та 2022-му. Адетокумбо ставав MVP НБА у 2019-му та 2020-му.

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