Сезон-2022/23 НБА встановив рекорд відвідуваності

Джерело - Чемпіон.
НБА встановила рекорди із загальної відвідуваності, середньої відвідуваності, відсотка місткості та аншлагам у регулярному сезоні-2022/23.
Про це повідомляє пресслужба НБА.
У цій регулярці баскетбольні арени були забиті під зав'язку рекордні 791 раз. Завдяки цьому було побито попередній рекорд (760), встановлений у сезоні-2018/19. Загалом арени були заповнені на рекордно високі 97 відсотків.
Загальна відвідуваність ліги у 22 234 502 особи побила попередній рекорд у 22 124 559 осіб, встановлений у сезоні-2017/18.
Цього сезону лише вдруге в історії НБА загальна відвідуваність перевищила 22 мільйони людей. Вперше на матчі в середньому приходило понад 18 тисяч осіб (18 077).
The NBA set all-time records for total attendance, sellouts, average attendance and percentage of capacity during the 2022-23 season:— NBA Communications (@NBAPR) April 10, 2023
· 22,234,502 Fans – Record for Attendance
· 791 Sellouts – Most-Ever
· 18,077 – Record Average Attendance
· 97 % Capacity – All-Time High pic.twitter.com/0fLTjuobvq
Нагадаємо, що в ніч на середу, 12 квітня, розпочнеться турнір плей-ін: Міннесота зіграє з Лейкерс, а Маямі прийматиме в гостях Атланту.