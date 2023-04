Сезон-2022/23 НБА встановив рекорд відвідуваності

НБА встановила рекорди із загальної відвідуваності, середньої відвідуваності, відсотка місткості та аншлагам у регулярному сезоні-2022/23.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

У цій регулярці баскетбольні арени були забиті під зав'язку рекордні 791 раз. Завдяки цьому було побито попередній рекорд (760), встановлений у сезоні-2018/19. Загалом арени були заповнені на рекордно високі 97 відсотків.

Загальна відвідуваність ліги у 22 234 502 особи побила попередній рекорд у 22 124 559 осіб, встановлений у сезоні-2017/18.

Цього сезону лише вдруге в історії НБА загальна відвідуваність перевищила 22 мільйони людей. Вперше на матчі в середньому приходило понад 18 тисяч осіб (18 077).

The NBA set all-time records for total attendance, sellouts, average attendance and percentage of capacity during the 2022-23 season:



· 22,234,502 Fans – Record for Attendance

· 791 Sellouts – Most-Ever

· 18,077 – Record Average Attendance

· 97 % Capacity – All-Time High pic.twitter.com/0fLTjuobvq