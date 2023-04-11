Головне
Збірна України вперше за 14 років вийшла на жіночий чемпіонат світу
Вчора 19:41 1693
Реал Мадрид - Челсі: онлайн трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 00:30 531
Манчестер Сіті розгромив Баварію в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 331
Бенфіка поступилася Інтеру в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 175
В ОАЕ розкрили деталі пропозиції Реброву від УАФ
Вчора 23:10 253
Прометей переграв Гамбург в 1/8 фіналу Єврокубка
Вчора 21:12 308
Зоц очолить жіночу збірну України з біатлону
Вчора 20:25 525
Динамо не планує продовжувати контракт із Бойком
Вчора 18:39 479
Одноклубник Циганкова розплакався і видалився зі соціальних мереж після матчу з Барселоною
Вчора 17:12 729
Президент Полісся ухвалив рішення розірвати контракт із захисником, який штовхнув арбітриню
Вчора 17:09 491
Прямі трансляції

Сезон-2022/23 НБА встановив рекорд відвідуваності

Лише вдруге в історії ліга пробила позначку в 22 мільйони людей, які відвідали баскетбольний матч
Вчора 23:26 276 0
Сезон-2022/23 НБА встановив рекорд відвідуваності
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

НБА встановила рекорди із загальної відвідуваності, середньої відвідуваності, відсотка місткості та аншлагам у регулярному сезоні-2022/23.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

У цій регулярці баскетбольні арени були забиті під зав'язку рекордні 791 раз. Завдяки цьому було побито попередній рекорд (760), встановлений у сезоні-2018/19. Загалом арени були заповнені на рекордно високі 97 відсотків.

Загальна відвідуваність ліги у 22 234 502 особи побила попередній рекорд у 22 124 559 осіб, встановлений у сезоні-2017/18.

Цього сезону лише вдруге в історії НБА загальна відвідуваність перевищила 22 мільйони людей. Вперше на матчі в середньому приходило понад 18 тисяч осіб (18 077).

Нагадаємо, що в ніч на середу, 12 квітня, розпочнеться турнір плей-ін: Міннесота зіграє з Лейкерс, а Маямі прийматиме в гостях Атланту.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України вперше за 14 років вийшла на жіночий чемпіонат світу Збірна України вперше за 14 років вийшла на жіночий чемпіонат світу 1693
Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон 4926
Циганков публічно підтримав одноклубника, який не віддав йому пас на порожні ворота Барселони Циганков публічно підтримав одноклубника, який не віддав йому пас на порожні ворота Барселони 1331
Челсі, Лемпард, Мудрик та Ліга чемпіонів: що буде далі Челсі, Лемпард, Мудрик та Ліга чемпіонів: що буде далі 1314
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом 2068
На війні загинув батько захисника Зорі На війні загинув батько захисника Зорі 1554 1
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29544
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6332
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10967 2
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3822
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112989
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 9123