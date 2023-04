Казінс перейшов у чемпіонат Пуерто-Рико

Чотириразовий учасник Матчу усіх зірок Демаркус Казінс підписав угоду з Гуайнабо Метс з пуерто-риканської Професійної баскетбольної ліги.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровський.

32-річний Казінс розпочне виступи за новий клуб цієї весни.

Останньою командою Демаркуса в НБА був Денвер, за який він грав до 2022 року.

Four-time NBA All-Star DeMarcus Cousins is signing with the Guaynabo Mets of the Puerto Rican Professional Basketball League, sources tell ESPN. Cousins, 32, will play this spring there to continue to try and find a pathway back to the NBA.