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Казінс перейшов у чемпіонат Пуерто-Рико

Сьогодні 22:55 82 0
Казінс перейшов у чемпіонат Пуерто-Рико
#Денвер, #Демаркус Казінс

Джерело - Чемпіон.

Чотириразовий учасник Матчу усіх зірок Демаркус Казінс підписав угоду з Гуайнабо Метс з пуерто-риканської Професійної баскетбольної ліги.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровський.

32-річний Казінс розпочне виступи за новий клуб цієї весни.

Останньою командою Демаркуса в НБА був Денвер, за який він грав до 2022 року.

Нагадаємо колишній гравець збірної України відновив кар’єру у Греції.

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