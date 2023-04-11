Агафонов вдруге поспіль став MVP тижня в Суперлізі

Джерело - ФБУ.

За підсумком останніх матчів Суперліги (6-9 квітня) було визначено символічну збірну та MVP останнього ігрового тижня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Символічна збірна:

Павло Буренко, Будівельник (3 матчі) - 20.3 очка, 7.0 передачі, 2.7 підбирання (РЕ 24.0)

Максим Закурдаєв, Дніпро (3 матчі) - 23.3 очка, 5.0 передачі, 4.7 підбирання (РЕ 23.0)

Роман Морозов, Запоріжжя (3 матчі) - 20.3 очка, 6.3 підбирання (РЕ 19.3)

Станіслав Тимофеєнко, Дніпро (3 матчі) - 15.3 очка, 7.3 підбирання, 2.3 передачі (РЕ 15.7)

Андрій Агафонов, БІПА (3 матчі) - 19.7 очка, 8.7 підбирання, 3.7 передачі (РЕ 27.0)

MVP ігрового тижня вдруге поспіль став центровий БІПИ Андрій Агафонов. Центровий одеситів взяв участь у 3 матчах київського бабла, за підсумком якого БІПА здобула бронзові нагороди. В вирішальних матчах сезону Агафонов набирав 19.7 очка, 8.7 підбирання та 3.7 передачі, а його рейтинг ефективності становив рекордні минулого тижня 27.0 бали.