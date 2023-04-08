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Прометей виграв Латвійсько-Естонської лігу-2022/23

Український клуб здобув 33 перемоги і лише 2 поєдинки програв
Сьогодні 19:14 106 0
Прометей виграв Латвійсько-Естонської лігу-2022/23
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

У фінальному поєдинку Латвійсько-Естонської ліги Прометей переграв ВЕФ Ригу, яка захищала свій титул.

Матч завершився з рахунком 77: 62. Прометей став четвертим тріумфатором ліги після Вентспілса, Калева/Крамо та ВЕФ Рига.

У 35 матчах турніру український клуб здобув 33 перемоги і лише 2 поєдинки програв.

Латвійська-Естонська баскетбольна ліга 
Фінал, 8 квітня

БК Прометей - БК ВЕФ Рига (Латвія) - 77:62 (20:21, 24:16, 22:14, 11:11)

БК Прометей: Сидоров* (14), Балвiн* (14 + 10 пiдбирань + 4 передачi), Клавелл* (21 + 2 перехоплення), Липовий* (3), Ткаченко* (3), Санон (17 + 7 передач), Дiккi (0), Петров (5).

БК ВЕФ Рига: Зорiкс* (21 + 3 передачi), Мiшка* (0), Косей* (6), Брукс* (6 + 5 підбирань), Ате*, капiтан (5), Крумiньш (2), Клеренс (13), Путанс (4), Бутiрiнс (0), Пiннic (0), Гулбiс (5).

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