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Сакраменто Леня програв Голден Стейту, Шарлотт Михайлюка поступився Г'юстону: результати матчів НБА

У регулярному матчі НБА відбулося 11 матчів
Сьогодні 08:54 204 0
Сакраменто Леня програв Голден Стейту, Шарлотт Михайлюка поступився Г'юстону: результати матчів НБА
Фото: Getty Images
#NBA, #Олексій Лень, #Сакраменто, #Шарлотт, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
8 квітня

Вашингтон - Маямі 114:108 (26:23, 27:28, 36:20, 25:37)

Індіана - Детройт 115:122 (27:35, 30:38, 30:23, 28:26)

Шарлотт - Г'юстон 109:112 (26:25, 23:30, 24:30, 36:27)

Святослав Михайлюк провів на майданчику 31 хвилину 7 секунд, набрав 25 очок, 5 підбирань, 5 передач.

Атланта - Філадельфія 131:136 OT (31:32, 32:21, 27:33, 29:33, 12:17)

Бостон - Торонто 121:102 (34:16, 34:24, 27:33, 26:29)

Бруклін - Орландо 101:84 (27:23, 31:16, 20:23, 23:22)

Мілвокі - Мемфіс 114:137 (31:36, 41:35, 15:37, 27:29)

Новий Орлеан - Нью-Йорк 113:105 (27:30, 33:30, 23:23, 30:22)

Даллас - Чикаго 112:115 (29:26, 38:28, 24:31, 21:30)

Сакраменто - Голден Стейт 97:119 (16:32, 32:21, 25:33, 24:33)

Олексій Лень провів на майданчику 16 хвилин 27 секунд, набрав 5 очок, 6 підбирань, 2 передачі.

Лейкерс - Фінікс 121:107 (30:34, 31:28, 35:27, 25:18)

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