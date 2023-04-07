Дніпро виграв ключовий матч у Київ-Баскета в боротьбі за медалі Суперліги

Центральний матч дня в Суперлізі завершився перемогою команди з Дніпра

Джерело - Чемпіон.

Битвою Київ-Баскета та Дніпра завершувався перший ігровий день київського вирішального бабла регулярного чемпіонату Суперліги.

Команди разом з БІПОЮ підходили з однаковою кількістю очок перед останнім баблом.

Найрезультативнішими гравцями матчу стали Максим Закурдаєв у Дніпра з 27 очками та Даня Кінгсбі з 24 балами у Київ-Баскета.

Перемога в матчі дозволяє Дніпру залишити Київ-Баскет позаду в боротьбі за срібло - у Дніпра та БІПИ тепер 52 очки, у Київ-Баскета - 51. В сезонній серії команди обмінялись двома перемогами, але по різниці м’ячів перевага в особистих зустрічах у Дніпра.

Завтра, 8 квітня, Київ-Баскет зіграє з Запоріжжям, а Дніпро зустрінеться з Політехнікою-Галичиною.

Суперліга. Регулярний чемпіонат

Київ, GYMMAXX Арена

7 квітня

Київ-Баскет - Дніпро 65:81 (16:19, 18:18, 15:16, 16:28)

Київ-Баскет: Заплотинський 3 + 5 підбирань, Кінгсбі 24, Дубоненко 5, Мусієнко 8 + 7 підбирань, Новіков 6 + 6 підбирань – старт; Кісільчук 17, Кошеватський 1, Юрченко 1, Фреш-Стаханов 0

Дніпро: Вільховецький 10, Бондарчук 10 + 9 підбирань, Тимофеєнко 13 + 8 підбирань, Закурдаєв 27 + 5 передач, Загреба 12 + 7 підбирань – старт; Тарасенко 7 + 6 підбирань, Сорочан 2, Бачурін 0, Шкода 0, Мартинов 0

Раніше Будівельник переміг Політехніку-Галичину у Суперлізі.