Дніпро виграв ключовий матч у Київ-Баскета в боротьбі за медалі Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Битвою Київ-Баскета та Дніпра завершувався перший ігровий день київського вирішального бабла регулярного чемпіонату Суперліги.
Команди разом з БІПОЮ підходили з однаковою кількістю очок перед останнім баблом.
Найрезультативнішими гравцями матчу стали Максим Закурдаєв у Дніпра з 27 очками та Даня Кінгсбі з 24 балами у Київ-Баскета.
Перемога в матчі дозволяє Дніпру залишити Київ-Баскет позаду в боротьбі за срібло - у Дніпра та БІПИ тепер 52 очки, у Київ-Баскета - 51. В сезонній серії команди обмінялись двома перемогами, але по різниці м’ячів перевага в особистих зустрічах у Дніпра.
Завтра, 8 квітня, Київ-Баскет зіграє з Запоріжжям, а Дніпро зустрінеться з Політехнікою-Галичиною.
Київ-Баскет - Дніпро 65:81 (16:19, 18:18, 15:16, 16:28)
Київ-Баскет: Заплотинський 3 + 5 підбирань, Кінгсбі 24, Дубоненко 5, Мусієнко 8 + 7 підбирань, Новіков 6 + 6 підбирань – старт; Кісільчук 17, Кошеватський 1, Юрченко 1, Фреш-Стаханов 0
Дніпро: Вільховецький 10, Бондарчук 10 + 9 підбирань, Тимофеєнко 13 + 8 підбирань, Закурдаєв 27 + 5 передач, Загреба 12 + 7 підбирань – старт; Тарасенко 7 + 6 підбирань, Сорочан 2, Бачурін 0, Шкода 0, Мартинов 0
Раніше Будівельник переміг Політехніку-Галичину у Суперлізі.