Черкаські Мавпи переграли Старий Луцьк та завершили сезон

Джерело - Чемпіон.
Черкаські Мавпи обіграли Старий Луцьк у матчі баскетбольної Суперліги України.
Матч завершився з рахунком 74:67. Мавпи завершили сезон Суперліги, здобувши 9 перемог та зазнавши 23 поразки - 7-ма позиція в турнірній таблиці.
Для Старого Луцька ця поразка стала 25-ю в сезоні.
Найрезультативнішим гравцем матчу стали Байрон Рей Максвелл з черкаського клубу та Володимир Коцько з луцького - по 26 очок.
Суперліга України з баскетболу
Чоловіки
7 квітня
Черкаські Мавпи - Старий Луцьк 74:67 (12:18, 21:12, 16:19, 25:18)