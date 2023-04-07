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Черкаські Мавпи переграли Старий Луцьк та завершили сезон

Сьогодні 19:41 266 0
Черкаські Мавпи переграли Старий Луцьк та завершили сезон
#БК Черкаські Мавпи, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи обіграли Старий Луцьк у матчі баскетбольної Суперліги України.

Матч завершився з рахунком 74:67. Мавпи завершили сезон Суперліги, здобувши 9 перемог та зазнавши 23 поразки - 7-ма позиція в турнірній таблиці.

Для Старого Луцька ця поразка стала 25-ю в сезоні.

Найрезультативнішим гравцем матчу стали Байрон Рей Максвелл з черкаського клубу та Володимир Коцько з луцького - по 26 очок.

Суперліга України з баскетболу
Чоловіки
7 квітня

Черкаські Мавпи - Старий Луцьк 74:67 (12:18, 21:12, 16:19, 25:18)

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