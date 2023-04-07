Одесити залишаються в медальній гонці Суперліги

Джерело - Чемпіон.

БІПА-Збірна Одеської області здобула перемогу над Запоріжжям 61:54 в перший день вирішального київського бабла регулярного чемпіонату Суперліги.

БІПА завдяки перемозі залишила себе в гонці за медалі і завтра, 8 квітня, зіграє з Будівельником. Найрезультативнішим в одеситів став Олександр Рябчук, який набрав 15 очок.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

Київ, GYMMAXX Арена

7 квітня

БІПА - Запоріжжя 61:54 (18:22, 14:12, 19:13, 10:7)

БІПА: Унгурян 8 + 8 підбирань, Кабацюра 6 + 6 передач, Рябчук 15 + 5 підбирань + 6 перехоплень, Агафонов 10 + 6 підбирань + 6 передач, Кадигроб 2 – старт; Ткаченко 11 + 8 підбирань, Шашков 7, Конєв 2, Малиновський 0, Николенко 0, Устименко 0

Запоріжжя: Буц 14 + 11 підбирань – 9 втрат, Биков 11 + 6 передач – 7 втрат, Ледньов 0, Морозов 16, Тельчаров 10 – старт; Покоєнко 3, Компанієць 0, Кліманов 0, Дмитренко 0

Раніше Будівельник переміг Політехніку-Галичину у Суперлізі.