Закурдаєв визнаний MVP березня у Суперлізі

Джерело - ФБУ.
Завершилося голосування за найкращого гравця Суперліги в березні.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
На нагороду претендували дев’ять баскетболістів - представник кожної з команд чемпіонату, а визначався MVP традиційно голосуванням вболівальників, капітанів команд та голосами організатора змагань - ФБУ. За правилами тріо лідерів в кожному розділі голосування отримують 5, 3 та 1 бал відповідно.
Найбільшу кількість голосів фанів зібрав центровий одеської БІПИ Андрій Агафонов. До вашої уваги результати голосування на сторінці ФБУ в Telegram, в якому взяли участь 973 респонденти:
- Андрій Агафонов (БІПА) - 31% (5 балів)
- Максим Закурдаєв (Дніпро) - 27% (3 бали)
- Антон Буц (Запоріжжя) - 9% (1 бал)
- Максим Сандул (Будівельник) - 7%
- Сергій Старцев (Прикарпаття-Говерла) - 6%
- Бі Джей Максвелл (Черкаські Мавпи) - 6%
- Володимир Коцько (Старий Луцьк) - 5%
- Вадим Заплотинський (Київ-Баскет) - 5%
- Владлен Бережний (Політехніка-Галичина) - 4%
Найкращого гравця березня обрали й капітани клубів Суперліги:
- Володимир Конєв (Будівельник) проголосував за Максима Закурдаєва
- Роман Новіков (Київ-Баскет) - Андрій Агафонов
- Олександр Рябчук (БІПА) - Вадим Заплотинський
- Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) - Максим Сандул
- Едуард Федчук (Політехніка-Галичина) - Максим Закурдаєв
- Сергій Старцев (Прикарпаття-Говерла) - Максим Закурдаєв
- Нікіта Руслов (Черкаські Мавпи) - Максим Закурдаєв
- Володимир Коцько (Старий Луцьк) - Максим Закурдаєв
- Роман Морозов (Запоріжжя) - Максим Закурдаєв
- Результати голосування капітанів:
- Максим Закурдаєв (6 голосів) - 5 балів
- Андрій Агафонов (1 голос) - 3 бали
- Вадим Заплотинський (1 голос) - 3 бали
- Максим Сандул (1 голос) - 3 бали
Третій фактор, який враховується при визначенні найкращого гравця місяця - вибір організаторів змагань - Федерації баскетболу України:
- Максим Закурдаєв (Дніпро) - 5 балів
- Андрій Агафонов (БІПА) - 3 бали
- Вадим Заплотинський (Київ-Баскет) - 1 бал