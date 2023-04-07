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Закурдаєв визнаний MVP березня у Суперлізі

Захисник Дніпра відіграв найкращий місяць у сезоні
Сьогодні 18:40 199 0
Закурдаєв визнаний MVP березня у Суперлізі

Джерело - ФБУ.

Завершилося голосування за найкращого гравця Суперліги в березні. 

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

На нагороду претендували дев’ять баскетболістів - представник кожної з команд чемпіонату, а визначався MVP традиційно голосуванням вболівальників, капітанів команд та голосами організатора змагань - ФБУ. За правилами тріо лідерів в кожному розділі голосування отримують 5, 3 та 1 бал відповідно.

Найбільшу кількість голосів фанів зібрав центровий одеської БІПИ Андрій Агафонов. До вашої уваги результати голосування на сторінці ФБУ в Telegram, в якому взяли участь 973 респонденти:

  1. Андрій Агафонов (БІПА) - 31% (5 балів)
  2. Максим Закурдаєв (Дніпро) - 27% (3 бали)
  3. Антон Буц (Запоріжжя) - 9% (1 бал)
  4. Максим Сандул (Будівельник) - 7%
  5. Сергій Старцев (Прикарпаття-Говерла) - 6%
  6. Бі Джей Максвелл (Черкаські Мавпи) - 6%
  7. Володимир Коцько (Старий Луцьк) - 5%
  8. Вадим Заплотинський (Київ-Баскет) - 5%
  9. Владлен Бережний (Політехніка-Галичина) - 4%

Найкращого гравця березня обрали й капітани клубів Суперліги:

  • Володимир Конєв (Будівельник) проголосував за Максима Закурдаєва
  • Роман Новіков (Київ-Баскет) - Андрій Агафонов
  • Олександр Рябчук (БІПА) - Вадим Заплотинський
  • Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) - Максим Сандул
  • Едуард Федчук (Політехніка-Галичина) - Максим Закурдаєв
  • Сергій Старцев (Прикарпаття-Говерла) - Максим Закурдаєв
  • Нікіта Руслов (Черкаські Мавпи) - Максим Закурдаєв
  • Володимир Коцько (Старий Луцьк) - Максим Закурдаєв
  • Роман Морозов (Запоріжжя) - Максим Закурдаєв
  • Результати голосування капітанів:
  • Максим Закурдаєв (6 голосів) - 5 балів
  • Андрій Агафонов (1 голос) - 3 бали
  • Вадим Заплотинський (1 голос) - 3 бали
  • Максим Сандул (1 голос) - 3 бали

Третій фактор, який враховується при визначенні найкращого гравця місяця - вибір організаторів змагань - Федерації баскетболу України:

  • Максим Закурдаєв (Дніпро) - 5 балів
  • Андрій Агафонов (БІПА) - 3 бали
  • Вадим Заплотинський (Київ-Баскет) - 1 бал
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