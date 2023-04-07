Закурдаєв визнаний MVP березня у Суперлізі

Захисник Дніпра відіграв найкращий місяць у сезоні

Джерело - ФБУ.

Завершилося голосування за найкращого гравця Суперліги в березні.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

На нагороду претендували дев’ять баскетболістів - представник кожної з команд чемпіонату, а визначався MVP традиційно голосуванням вболівальників, капітанів команд та голосами організатора змагань - ФБУ. За правилами тріо лідерів в кожному розділі голосування отримують 5, 3 та 1 бал відповідно.

Найбільшу кількість голосів фанів зібрав центровий одеської БІПИ Андрій Агафонов. До вашої уваги результати голосування на сторінці ФБУ в Telegram, в якому взяли участь 973 респонденти:

Андрій Агафонов (БІПА) - 31% (5 балів) Максим Закурдаєв (Дніпро) - 27% (3 бали) Антон Буц (Запоріжжя) - 9% (1 бал) Максим Сандул (Будівельник) - 7% Сергій Старцев (Прикарпаття-Говерла) - 6% Бі Джей Максвелл (Черкаські Мавпи) - 6% Володимир Коцько (Старий Луцьк) - 5% Вадим Заплотинський (Київ-Баскет) - 5% Владлен Бережний (Політехніка-Галичина) - 4%

Найкращого гравця березня обрали й капітани клубів Суперліги:

Володимир Конєв (Будівельник) проголосував за Максима Закурдаєва

Роман Новіков (Київ-Баскет) - Андрій Агафонов

Олександр Рябчук (БІПА) - Вадим Заплотинський

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) - Максим Сандул

Едуард Федчук (Політехніка-Галичина) - Максим Закурдаєв

Сергій Старцев (Прикарпаття-Говерла) - Максим Закурдаєв

Нікіта Руслов (Черкаські Мавпи) - Максим Закурдаєв

Володимир Коцько (Старий Луцьк) - Максим Закурдаєв

Роман Морозов (Запоріжжя) - Максим Закурдаєв

Результати голосування капітанів:

Максим Закурдаєв (6 голосів) - 5 балів

Андрій Агафонов (1 голос) - 3 бали

Вадим Заплотинський (1 голос) - 3 бали

Максим Сандул (1 голос) - 3 бали

Третій фактор, який враховується при визначенні найкращого гравця місяця - вибір організаторів змагань - Федерації баскетболу України: