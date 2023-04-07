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Прометей переграв Тарту у півфіналі Латвійсько-естонської ліги

Вирішальний матч турніру відбудеться 8 квітня
Сьогодні 18:10 54 0
Прометей переграв Тарту у півфіналі Латвійсько-естонської ліги
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 квітня, український баскетбольний клуб Прометей у півфіналі Латвійсько-естонської ліги переграв Тарту (89:67).

Український клуб вийшов у фінал турніру.

Денис Лукашов травмувався у першій половині матчу і не зміг продовжити гру.

У фіналі український клуб зіграє проти переможця матчу Калев - ВЕФ, який відбудеться сьогодні о 19.00.

Вирішальний матч турніру відбудеться 8 квітня, початок о 17.00.

Латвійсько-естонська ліга
Плей-оф
Півфінал
7 квітня

Прометей - Тарту 89:67 (18:12, 27:11, 22:18, 22:26)

Прометей: Клавелл (13), Лукашов (2), Липовий (7), Балвін (9), Санон (11), Діккі (9), Ткаченко (8), Петров (10), Сидоров (20).

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