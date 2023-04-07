Прометей переграв Тарту у півфіналі Латвійсько-естонської ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 квітня, український баскетбольний клуб Прометей у півфіналі Латвійсько-естонської ліги переграв Тарту (89:67).
Український клуб вийшов у фінал турніру.
Денис Лукашов травмувався у першій половині матчу і не зміг продовжити гру.
У фіналі український клуб зіграє проти переможця матчу Калев - ВЕФ, який відбудеться сьогодні о 19.00.
Вирішальний матч турніру відбудеться 8 квітня, початок о 17.00.
Латвійсько-естонська ліга
Плей-оф
Півфінал
7 квітня
Прометей - Тарту 89:67 (18:12, 27:11, 22:18, 22:26)
Прометей: Клавелл (13), Лукашов (2), Липовий (7), Балвін (9), Санон (11), Діккі (9), Ткаченко (8), Петров (10), Сидоров (20).