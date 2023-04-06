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Зірка BTS Suga став амбасадором НБА

У вересні 2022 року Шуга відвідав матч НБА в Японії
Сьогодні 21:01 211 0
Зірка BTS Suga став амбасадором НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Південнокорейський репер Мін Юнгі, відомий під сценічним псевдонімом Suga, став офіційним амбасадором НБА.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату

"Привіт, я Шуга з BTS. Я гордий повідомити про те, що став амбасадором НБА. Особисто для мене це велика честь, тому що я люблю баскетбол із самого дитинства. Слідкуйте за новинами, щоб дізнатися більше. Дякую", - сказав Suga.

У вересні 2022 року Шуга відвідав матч НБА в Японії.

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