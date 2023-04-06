Джерело - Чемпіон.
Південнокорейський репер Мін Юнгі, відомий під сценічним псевдонімом Suga, став офіційним амбасадором НБА.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонату
"Привіт, я Шуга з BTS. Я гордий повідомити про те, що став амбасадором НБА. Особисто для мене це велика честь, тому що я люблю баскетбол із самого дитинства. Слідкуйте за новинами, щоб дізнатися більше. Дякую", - сказав Suga.
У вересні 2022 року Шуга відвідав матч НБА в Японії.
#SUGAxNBA pic.twitter.com/x1uqdsddEO— NBA (@NBA) April 6, 2023