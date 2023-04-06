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Віггінс пропустить два матчі Голден Стейт у регулярному чемпіонаті

Сьогодні 19:00 178 0
Віггінс пропустить два матчі Голден Стейт у регулярному чемпіонаті
Фото: Getty Images
#NBA, #Голден Стейт, #Ендрю Віггінс

Джерело - ESPN.

Форвард Голден Стейт Ендрю Віггінс пропустить останні два матчі команди в регулярному чемпіонаті.

Про це повідомив головний тренер команди Стів Керр.

Віггінс приєднався до команди у вівторок після 51-денної відсутності за сімейними обставинами, через які він пропустив 23 матчі.

"Він продовжить тренуватися і досить швидко збільшить навантаження. У грі на весь майданчик, 5 на 5, він виглядав добре. Віггінс не грав два місяці, при цьому виглядає досить добре. Йому ще потрібно зробити кілька таких тренувань, перш ніж він буде готовий зіграти в НБА.

Ми не можемо ризикувати його здоров’ям. Ми повинні переконатися, що він буде у хороших кондиціях, перш ніж випустимо його", - сказав Керр.

Нагадаємо, Віггінс отримає більше 100 млн за новий контракт з Голден Стейт

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