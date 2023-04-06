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Сакраменто з Ленем поступився Далласу: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:15 145 0
Сакраменто з Ленем поступився Далласу: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
6 квітня

Індіана – Нью-Йорк 129:138 (29:38, 38:32, 31:35, 31:33)

Детройт – Бруклін 108:123 (34:47, 23:27, 33:22, 18:27)

Бостон – Торонто 97:93 (31:28, 25:16, 23:28, 18:21)

Атланта – Вашингтон 134:116 (33:32, 34:28, 39:30, 28:26)

Мілвокі – Чикаго 105:92 (28:21, 21:30, 30:25, 26:16)

Новий Орлеан – Мемфіс 138:131 OT (32:34, 20:35, 33:21, 39:34, 14:7)

Даллас – Сакраменто 123:119 (28:27, 32:44, 32:21, 31:27)

Український баскетболіст Олексій Лень провів на паркеті 12 хвилин 53 секунди, за які набрав два очки та здійснив дев'ять підбирань.

Кліпперс – Лейкерс 125:118 (37:31, 34:21, 22:30, 32:36)

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