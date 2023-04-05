Шарлотт з Михайлюком поступився Торонто: результати матчів НБА

Святослав Михайлюк набрав 17 очок у матчі з Торонто

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

5 квітня

Шарлотт - Торонто 100:120 (29:25, 20:36, 26:33, 25:26)

Український баскетболіст Шарлотт Святослав Михайлюк зіграв 33 хвилини 32 секунди, за які набрав 17 очок, зробив сім передач та здійснив п'ять підбирань.

Орландо – Клівленд 113:117 (29:23, 30:35, 32:35, 22:24)

Вашингтон – Мілвокі 128:140 (29:32, 33:43, 35:39, 31:26)

Детройт - Маямі 105:118 (27:31, 25:28, 27:21, 26:38)

Бруклін – Міннесота 102:107 (24:31, 30:20, 24:26, 24:30)

Чикаго – Атланта 105:123 (26:36, 27:29, 27:25, 25:33)

Мемфіс – Портленд 119:109 (41:25, 25:37, 30:33, 23:14)

Новий Орлеан – Сакраменто 103:121 (22:25, 32:40, 26:31, 23:25)

Український баскетболіст Сакраменто Олексій Лень зіграв 12 хвилин 54 секунди, за які набрав чотири очки, здійснив чотири підбирання та два блок-шоти.

Г'юстон – Денвер 124:103 (31:30, 25:29, 30:26, 38:18)

Філадельфія – Бостон 103:101 (28:22, 25:24, 19:21, 31:34)

Юта – Лейкерс 133:135 OT (33:34, 24:34, 36:29, 31:27, 9:11)

Голден Стейт - Оклахома 136:125 (36:39, 33:40, 33:27, 34:19)

Фінікс - Сан-Антоніо 115:94 (42:25, 27:26, 28:25, 18:18)