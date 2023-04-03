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Шарлотт з Михайлюком поступився Торонто: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:10 168 0
Шарлотт з Михайлюком поступився Торонто: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
3 квітня

Шарлотт - Торонто 108:128 (25:35, 27:32, 37:34, 19:27)

Український баскетболіст Шарлотт Святослав Михайлюк зіграв 33 хвилини та 29 секунд та набрав 26 очок.

Чикаго – Мемфіс 128:107 (25:36, 28:32, 40:16, 35:23)

Міннесота – Портленд 105:107 (29:31, 33:25, 24:26, 19:25)

Бруклін – Юта 111:110 (30:17, 23:25, 32:26, ​​26:42)

Нью-Йорк – Вашингтон 118:109 (34:31, 19:30, 33:18, 32:30)

Орландо – Детройт 128:102 (34:29, 29:15, 28:24, 37:34)

Атланта – Даллас 132:130 OT (37:29, 33:37, 24:25, 29:32, 9:7)

Сакраменто – Сан-Антоніо 134:142 OT (30:32, 28:31, 34:33, 31:27, 11:19)

Оклахома-Сіті - Фінікс 118:128 (27:27, 28:42, 34:29, 29:30)

Г’юстон – Лейкерс 109:134 (21:35, 39:35, 23:31, 26:33)

Клівленд – Індіана 115:105 (28:28, 31:33, 27:26, 29:18)

Мілвокі – Філадельфія 117:104 (41:26, 28:27, 27:29, 21:22)

Денвер – Голден Стейт 112:110 (26:36, 32:25, 31:26, 23:23)

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