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Шарлотт Михайлюка поступився Чикаго, Сакраменто Леня переміг Портленд: результати матчів НБА

У регулярному чемпіонаті НБА вдібулося 13 матчів
Сьогодні 08:58 171 0
Шарлотт Михайлюка поступився Чикаго, Сакраменто Леня переміг Портленд: результати матчів НБА
Фото: Getty Images
#NBA, #Олексій Лень, #Сакраменто, #Шарлотт, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
1 квітня

Вашингтон - Орландо 109:116 (32:24, 31:36, 33:25, 13:31)

Індіана - Оклахома 121:117 (36:32, 29:29, 25:33, 31:23)

Філадельфія - Торонто 117:110 (31:30, 46:27, 22:29, 18:24)

Шарлотт - Чикаго 91:121 (23:31, 23:31, 31:28, 14:31)

Святослав Михайлюк вийшов у старті і провів на паркеті 34 хвилини. За цей час українець набрав 16 очок, 2 підбирання та 5 результативних передач.

Бостон - Юта 122:114 (27:29, 30:22, 36:27, 29:36)

Бруклін - Атланта 124:107 (25:33, 34:22, 42:24, 23:28)

Клівленд - Нью-Йорк 116:130 (47:42, 25:37, 30:26, 14:25)

Мемфіс - Кліпперс 108:94 (21:34, 34:17, 31:21, 22:22)

Міннесота - Лейкерс 111:123 (29:27, 36:28, 18:35, 28:33)

Г'юстон - Детройт 121:115 (31:28, 27:33, 33:31, 30:23)

Голден Стейт - Сан-Антоніо 130:115 (23:26, 31:25, 33:37, 43:27)

Портленд - Сакраменто 114:138 (27:36, 32:35, 30:33, 25:34)

Олексій Лень відіграв за гостей 13 хвилин. За цей час він заробив 4 очки та зробив 2 підбирання.

Фінікс - Денвер 100:93 (32:20, 28:20, 24:34, 16:19)

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