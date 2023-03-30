Старий Луцьк здолав Політехніку-Галичину у Суперлізі

Старий Луцьк здобув шосту перемогу в сезоні

Джерело - Чемпіон.

Старий Луцьк обіграв Політехніку-Галичину у регулярному чемпіонаті Суперліги (87:76).

Найрезультативнішим гравцем матчу став Юрій Крамар, який приніс Політехніці-Галичині 20 очок. У переможців 18 очок у капітана Володимира Коцька, а Ілля Бедлінський до 16 очок додав 5 підбирань.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

30 березня

Старий Луцьк — Політехніка-Галичина 87:76 (20:23, 21:17, 22:13, 24:23)

Старий Луцьк: Коцько 18 + 7 підбирань, Алтухов 8 + 6 передач, Є. Коровяков 10 + 9 підбирань, Бедлінський 16 + 5 підбирань, Панфілов 5 + 6 підбирань – старт; Дейна 13 + 7 підбирань, Прозапас 11, Глушко 5, Снитюк 1, Марків 0, Должко 0

Політехніка-Галичина: Крамар 20, Федчук 8, Бережний 10, Тіщенко 14 + 6 підбирань, Горобченко 7 + 7 підбирань + 7 передач – старт; Кич 9, Станішевський 6, Бартоломеєв 2, Ожегов 0