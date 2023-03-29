Визначився суперник Прометея в 1/8 фіналу Єврокубка

Прометей виграв груповий етап турніру

Джерело - Чемпіон.

Прометей переграв Венецію (93:76) у Єврокубку і виграв групу А.

Завдяки перемозі у групі український клуб отримав 1-й номер посіву перед стартом плей-оф. На цих правах 11 квітня наша команда у Ризі зiграє з клубом Гамбург Тауерс із Німеччини.

На стадії чвертьфіналу Єврокубка переможець пари Прометей – Гамбург Тауерс зіграє з переможцем пари Промітеас (Греція) – 5-а команда групи А. П'ятою командою групи А може стати Венеція та французький Бург.

Раніше Прометей переміг Клуж-Напоку.