Будівельник здолав Запоріжжя у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Будівельник переграв Запоріжжя (82:75) в рамках дніпровського баблу чоловічої Суперліги.

Найкращим гравцем матчу став Буренко, у якого в активі 33 очки, 5 підбирань та 6 передач. РЕ 33. Дабл-дабл оформили Сергій Приймак та Максим Сандул. У Запоріжжя 26 очок набрав Роман Морозов, який реалізував 10 з 11 штрафних. Цікаво, що у Будівельника за весь матч було всього 11 штрафних, з яких кияни реалізували 9.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

29 березня

Запоріжжя — Будівельник 75:82 (14:20, 21:14, 24:27, 16:21)