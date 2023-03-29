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Будівельник здолав Запоріжжя у Суперлізі

Сьогодні 19:28 47 0
Будівельник здолав Запоріжжя у Суперлізі
#БК Запоріжжя, #Будівельник

Джерело - Чемпіон.

 Будівельник переграв Запоріжжя (82:75) в рамках дніпровського баблу чоловічої Суперліги.

Найкращим гравцем матчу став Буренко, у якого в активі 33 очки, 5 підбирань та 6 передач. РЕ 33. Дабл-дабл оформили Сергій Приймак та Максим Сандул. У Запоріжжя 26 очок набрав Роман Морозов, який реалізував 10 з 11 штрафних. Цікаво, що у Будівельника за весь матч було всього 11 штрафних, з яких кияни реалізували 9.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

29 березня

Запоріжжя — Будівельник 75:82 (14:20, 21:14, 24:27, 16:21)

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