Головне
Визначено дату бою за абсолютного чемпіона світу між Хейні та Ломаченком
Сьогодні 08:18 1633
Чому Росія та Білорусь не можуть брати участь в Олімпійських іграх у Парижі
Сьогодні 15:55 217
Фергюсона та Венгера включили до Зали слави АПЛ
Сьогодні 13:02 185
Історія дня: Мессі забив 100-й гол за збірну Аргентини та оформив хет-трик за 17 хвилин - ВІДЕО
Сьогодні 11:39 632
Померла легендарна Альбіна Дерюгіна
Сьогодні 11:14 866 1
Калініна та Бегу поступилися у 1/4 парного турніру WTA у Маямі
Сьогодні 08:29 310
Збірна Іспанії несподівано поступилася Шотландії: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:43 1408
Зінченко потрапив до збірної Європи за версією The Athletic
Вчора 22:09 558
Збірна України розгромлена Іспанією у кваліфікації Євро U-19
Вчора 21:39 666
Гутцайт: Нам вдалося домогтися, що вирішення питання допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024 відкладено
Вчора 21:25 373
Прямі трансляції

БІПА здобула важку перемогу над Старим Луцьком у Суперлізі

БІПА вчетверте в сезоні здолали Старий Луцьк
Сьогодні 18:30 97 0
БІПА здобула важку перемогу над Старим Луцьком у Суперлізі
#Старий Луцьк, #БІПА

Джерело - Чемпіон.

БІПА здобула важку перемогу над Старим Луцькому у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Найкращим гравцем матчу став центровий БІПИ Андрій Агафонов, який, вийшовши в старті, набрав 20 очок та зібрав 11 підбирань (РЕ 28).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

29 березня

Старий Луцьк — БІПА 61:68 (17:19, 25:20, 9:16, 10:23)

Старий Луцьк: Коцько 17 + 4 передачі, Алтухов 17 + 4 передачі + 3 перехоплення - 3 втрати, Є. Коровяков 8 + 7 підбирань - 3 втрати, Прозапас 2, Бедлінськмй 0 — старт, Марків 6, Глушко 6 + 4 передачі, Панфілов 3, Дейна 2 + 7 підбирань

БІПА: Агафонов 20 + 11 підбирань, Кадигроб 14 + 9 підбирань, Унгурян 8, Кабацюра 8, Рябчук 7 + 5 передач - 3 втрати — старт, Ткаченко 8 + 5 підбирань, Шашаков 6, Малиновський 0, Коєнв 0

Коментарі ()
Популярне зараз
Померла легендарна Альбіна Дерюгіна Померла легендарна Альбіна Дерюгіна 866 1
Збірна України розгромлена Іспанією у кваліфікації Євро U-19 Збірна України розгромлена Іспанією у кваліфікації Євро U-19 666
Стала відома вартість перегляду бою Хейні - Ломаченко Стала відома вартість перегляду бою Хейні - Ломаченко 640
Збірна Іспанії несподівано поступилася Шотландії: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Збірна Іспанії несподівано поступилася Шотландії: результати матчів кваліфікації Євро-2024 1408
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів 6393
Визначено дату бою за абсолютного чемпіона світу між Хейні та Ломаченком Визначено дату бою за абсолютного чемпіона світу між Хейні та Ломаченком 1633
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9447
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 23259
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 28208
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 109328
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 38418 2
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112819