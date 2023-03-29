БІПА здобула важку перемогу над Старим Луцьком у Суперлізі

БІПА вчетверте в сезоні здолали Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

БІПА здобула важку перемогу над Старим Луцькому у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Найкращим гравцем матчу став центровий БІПИ Андрій Агафонов, який, вийшовши в старті, набрав 20 очок та зібрав 11 підбирань (РЕ 28).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

29 березня

Старий Луцьк — БІПА 61:68 (17:19, 25:20, 9:16, 10:23)

Старий Луцьк: Коцько 17 + 4 передачі, Алтухов 17 + 4 передачі + 3 перехоплення - 3 втрати, Є. Коровяков 8 + 7 підбирань - 3 втрати, Прозапас 2, Бедлінськмй 0 — старт, Марків 6, Глушко 6 + 4 передачі, Панфілов 3, Дейна 2 + 7 підбирань

БІПА: Агафонов 20 + 11 підбирань, Кадигроб 14 + 9 підбирань, Унгурян 8, Кабацюра 8, Рябчук 7 + 5 передач - 3 втрати — старт, Ткаченко 8 + 5 підбирань, Шашаков 6, Малиновський 0, Коєнв 0