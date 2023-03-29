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Михайлюк допоміг Шарлотт перемогти Оклахому: результати матчів НБА

Результати регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 09:18 179 0
Михайлюк допоміг Шарлотт перемогти Оклахому: результати матчів НБА
Фото: Getty Images
#NBA, #Голден Стейт, #Клівленд, #Оклахома-Сіті, #Шарлотт, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
29 березня

Вашингтон - Бостон 130:111 (29:23, 35:28, 35:27, 31:33)

Торонто - Маямі 106:92 (24:23, 29:24, 31:20, 22:25)

Атланта - Клівленд 120:118 (24:24, 35:27, 35:33, 26:34)

Оклахома - Шарлотт 134:137 (23:26, 45:31, 31:36, 35:44)

Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику 36 хвилин. За цей час він набрав 18 очок, зробив 5 підбирань, 8 передач, 3 перехоплення, 2 блок-шоти та 2 фоли.

Мемфіс - Орландо 113:108 (32:15, 27:29, 28:29, 26:35)

Голден Стейт - Новий Орлеан 120:109 (25:36, 21:27, 39:26, 35:20)

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