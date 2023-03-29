Михайлюк допоміг Шарлотт перемогти Оклахому: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
29 березня
Вашингтон - Бостон 130:111 (29:23, 35:28, 35:27, 31:33)
Торонто - Маямі 106:92 (24:23, 29:24, 31:20, 22:25)
Атланта - Клівленд 120:118 (24:24, 35:27, 35:33, 26:34)
Оклахома - Шарлотт 134:137 (23:26, 45:31, 31:36, 35:44)
Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику 36 хвилин. За цей час він набрав 18 очок, зробив 5 підбирань, 8 передач, 3 перехоплення, 2 блок-шоти та 2 фоли.
Мемфіс - Орландо 113:108 (32:15, 27:29, 28:29, 26:35)
Голден Стейт - Новий Орлеан 120:109 (25:36, 21:27, 39:26, 35:20)