Політехінка-Галичина переграла Говерлу у матчі Суперліги

Львів'яни виграли сезонну серію у суперника

Джерело - Чемпіон.

Львівська Політехінка-Галичина здобула перемогу над Говерлою у Черкасах в перший день баблу чоловічої Суперліги.

Найкращим у складі переможців став Владлен Бережний, який до 30 очок додав 9 підбирань та 3 передачі. РЕ 35. У Данила Кича в підсумку 22 очки.

Вигравши втретє в сезоні у Говерли, Політехніка-Галичина здобула 15 перемогу в чемпіонаті і впевнено займає п’яту позицію. Говерляни йдуть шостими з 9 перемогами.

Говерла завтра, 29 березня, зіграє проти Київ-Баскету, а Політехніка-Галичина зустрінеться з господарями баблу Черкаськими Мавпами.

Суперліга. Регулярний чемпіонат

28 березня

Говерла - Політехніка-Галичина 66:78 (20:15, 15:30, 14:23, 17:10)

Говерла: Аврахов 1, Чугунов 12, Старцев 6 + 5 передач, Дроздов 0, Лесик 10 + 7 підбирань – старт; Водолазський 18, А. Тимофійчук 9 + 5 підбирань, Хрисостоміді 6, М. Тимофійчук 2, Лонюк 2

Політехніка-Галичина: Крамар 11, Федчук 0, Бережний 30 + 9 підбирань, Тіщенко 3 + 9 підбирань, Горобченко 7 + 5 підбирань + 7 передач – старт; Кич 22, Станішевський 3, Бартоломеєв 2, Ожегов 0, Путько 0