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Лідер Прометея не зіграє проти Венеції

Сьогодні 18:10 67 0
Лідер Прометея не зіграє проти Венеції
#БК Прометей

Джерело - basket.com.ua.

Ключовий гравець Прометея Ді Джей Кеннеді через травму пропустить поєдинок 18-го туру Єврокубку проти Венеції.

Про це сказав наставник української команди Ронен Гінзбург.

“Зараз ми не маємо Кеннеді, це велика втрата для нас. Це дуже погані новини, адже Ді Джей – це не тільки про очки чи щось таке, це ставлення гравця до своєї справи, це агресія, це захист.

Велика втрата для нас. Ді Джей не гратиме в середу. Поки що ми не знаємо на сто відсотків, чи зіграє він ще до кінця сезону. Ми про це дізнаємося через кілька днів. Це невезіння для клубу.

Я сподіваюся, що всі гравці докладуть більше зусиль, щоб дати команді те, чого їй бракуватиме за відсутності Ді Джея”, - сказав Гінзбург.

Матч Прометея з Венецією відбудеться 29 березня. Початок о 19:00.

Кеннеді провів у Єврокубку всі 17 матчів, в яких грав по 27 хвилин. Його статистика: 10,7 очка, 5,2 підбирання, 3,7 передачі та 1,6 перехоплення.

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