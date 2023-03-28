Лідер Прометея не зіграє проти Венеції

Ключовий гравець Прометея Ді Джей Кеннеді через травму пропустить поєдинок 18-го туру Єврокубку проти Венеції.

Про це сказав наставник української команди Ронен Гінзбург.

“Зараз ми не маємо Кеннеді, це велика втрата для нас. Це дуже погані новини, адже Ді Джей – це не тільки про очки чи щось таке, це ставлення гравця до своєї справи, це агресія, це захист.

Велика втрата для нас. Ді Джей не гратиме в середу. Поки що ми не знаємо на сто відсотків, чи зіграє він ще до кінця сезону. Ми про це дізнаємося через кілька днів. Це невезіння для клубу.

Я сподіваюся, що всі гравці докладуть більше зусиль, щоб дати команді те, чого їй бракуватиме за відсутності Ді Джея”, - сказав Гінзбург.