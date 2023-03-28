Сакраменто з Ленем поступилось Міннесоті: результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

28 березня

Індіана – Даллас 104:127 (27:29, 20:30, 27:40, 30:28)

Детройт - Мілвокі 117:126 (27:31, 24:26, 39:37, 27:32)

Нью-Йорк – Г'юстон 137:115 (36:33, 30:28, 36:29, 35:25)

Юта - Фінікс 103:117 (26:37, 26:20, 29:27, 22:33)

Денвер - Філадельфія 116:111 (25:18, 36:39, 30:20, 25:34)

Сакраменто – Міннесота 115:119 (25:34, 33:23, 27:29, 30:33)

Український баскетболіст Олексій Лень провів на паркеті 7 хвилин 29 секунд, за які набрав чотири очки та здійснив два підбирання.

Портленд – Новий Орлеан 90:124 (14:34, 21:24, 20:31, 35:35)

Кліпперс – Чикаго 124:112 (27:32, 35:23, 37:22, 25:35)