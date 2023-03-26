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Павлов визнаний MVP Кубку Болгарії

Сьогодні 21:25 111 0
Український форвард допоміг Левскі стати переможцем турніру
Павлов визнаний MVP Кубку Болгарії
#Сергій Павлов

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Сергій Павлов в складі Левскі став переможцем Кубка Болгарії. Команда українця обіграла в фіналі ЦСКА 86:81. 

Сергій Павлов у фіналі відіграв 32 хвилини, набрав 14 очок (4/6 двоочкові, 0/1 триочкові, 6/6 штрафні), зібрав 5 підбирань, віддав 2 передачі, зробив 2 перехоплення при 1 втраті при 2 фолах. РЕ +19.

За підсумком турніру Сергія Павлова було визнано MVP Кубку Болгарії.

Додамо, що Левскі незмінно грає у Фіналі Кубка Болгарії з 2018 року. За цей час нинішня команда українця виграє третій трофей (2018, 2019, 2023), але останні два вирішальні матчі Левскі програв (2021, 2022).

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