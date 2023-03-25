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Шарлотт з Михайлюком переграв Даллас: результати матчів НБА

Сьогодні 08:25 176 0
Результати матчів НБА
Шарлотт з Михайлюком переграв Даллас: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
25 березня

Даллас - Шарлотт 109:117 (26:37, 29:32, 32:26, 22:22)

Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів 36 хвилин і 35 секунд та набрав 13 очок, зробив три підбирання та три передачі. Також Михайлюк допустив п'ять фолів і дві втрати.

Бостон - Індіана 120:95 (34:32, 26:23, 32:21, 28:19)

Вашингтон - Сан-Антоніо 136:124 (33:26, 33:36, 33:36, 37:26)

Торонто - Детройт 118:97 (38:26, 34:26, 20:21, 26:24)

Мемфіс - Г'юстон 151:114 (42:30, 41:22, 36:32, 32:30)

Юта - Мілвокі 116:144 (25:40, 33:32, 27:43, 31:29)

Голден Стейт - Філадельфія 120:112 (23:27, 32:26, 24:35, 41:24)

Сакраменто - Фінікс 135:127 (24:30, 32:37, 45:26, 34:34)

Портленд - Чикаго 96:124 (26:26, 19:35, 27:33, 24:30)

Лейкерс - Оклахома-Сіті 116:111 (41:25, 33:41, 19:26, 23:19)

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