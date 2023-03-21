Волочай: ФІБА буде крутити ФБУ як хоче, бо вони в них взяли бабки

Журналіст поділився думками про вплив ФІБА на ФБУ

Федерація баскетболу України говорити не може про тиск від ФІБА, тому що вона взяла бабки.

Про це сказав коментатор Віталій Волочай.

"Пан Драбіковський на засіданні НОК України мовчки підписує листа від НОК про те, що потрібно бойкотувати абсолютно всі змагання, де будуть грати росіяни, нічого поганого в бік ФІБА вони сказати не можуть. ФІБА в своєму офіційному листі пише про те, що вони фінансували підготовку збірних України 3х3 під час військових дій, в Європі щось там оплачували. Сама Федерація баскетболу України язика в сраку засунула, бо вона про це говорити не може, тому що вони взяли бабки від ФІБА. У підсумку, ФІБА буде крутити ними як хоче, бо вони в них взяли бабки. Ретроспективно ми зараз згадуємо, що пан Бродський сварився з паном Дубінським, мовляв, не можна сваритись з ФІБА. Виходить, хто з них двох обісрався? Очевидно, той, хто зараз під ковпаком ФІБА, тому що взяв бабки", - сказав Волочай.

Нагадаємо, що ФБУ затвердила внесок у розмірі 4,5 млн гривень для клубу, який виступає в єврокубку не під егідою ФІБА. У цьому сезоні "Прометей" виступає у Єврокубку - турнірі під егідою EuroLeague Basketball. Через це "Прометей" знявся з чемпіонату України.