Головне
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Вчора 12:58 2047 3
Харлан: Дуже багато країн проти повернення росіян
Вчора 22:18 278
Президент НОК Німеччини: Ми виступаємо за виключення росіян та білорусів
Вчора 18:56 363
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 18:41 1110
Конфлікти з Гагаріним, Селезньовим і не лише: як скандалить Ігор Йовичевич
Вчора 18:25 1750
Шахтар обійшов Динамо за кількістю голів в чемпіонатах України
Вчора 16:59 396
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції
Вчора 13:22 46104
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Вчора 12:57 1318
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Вчора 11:54 2059 2
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди
Вчора 10:08 275831
Прямі трансляції

Шарлотт з Михайлюком обіграв Індіану: результати матчів НБА

Сьогодні 08:10 143 0
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
Шарлотт з Михайлюком обіграв Індіану: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
21 березня

Шарлотт - Індіана 115:109 (22:40, 36:26, 27:22, 30:21)

Український баскетболіст Шарлотт Святослав Михайлюк провів на паркеті 15 хвилин 11 секунд. За цей час він набрав сім очок, зробив два підбирання та дві передачі.

Філадельфія - Чикаго 105:109 OT (22:17, 18:27, 28:25, 23:22, 8:8, 6:10)

Нью-Йорк - Міннесота 134:140 (32:42, 38:37, 38:30, 26:31)

Мемфіс - Даллас 112:108 (30:28, 27:32, 26:36, 29:12)

Г'юстон - Голден Стейт 108:121 (21:26, 29:29, 30:29, 28:37)

Юта - Сакраменто 128:120 (40:19, 28:33, 27:43, 33:25)

Коментарі ()
Популярне зараз
Раптово помер президент Української федерації фігурного катання Раптово помер президент Української федерації фігурного катання 7078
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди 275831
Львів звільнив головного тренера Львів звільнив головного тренера 2640
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції 46104
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 21540
Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним 4087
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 3727
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23672
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 66716
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 73091 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 256758 4
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 205291