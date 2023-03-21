Шарлотт з Михайлюком обіграв Індіану: результати матчів НБА

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

21 березня

Шарлотт - Індіана 115:109 (22:40, 36:26, 27:22, 30:21)

Український баскетболіст Шарлотт Святослав Михайлюк провів на паркеті 15 хвилин 11 секунд. За цей час він набрав сім очок, зробив два підбирання та дві передачі.

Філадельфія - Чикаго 105:109 OT (22:17, 18:27, 28:25, 23:22, 8:8, 6:10)

Нью-Йорк - Міннесота 134:140 (32:42, 38:37, 38:30, 26:31)

Мемфіс - Даллас 112:108 (30:28, 27:32, 26:36, 29:12)

Г'юстон - Голден Стейт 108:121 (21:26, 29:29, 30:29, 28:37)

Юта - Сакраменто 128:120 (40:19, 28:33, 27:43, 33:25)