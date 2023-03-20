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Оклахома переграла Фінікс: результати матчів НБА

Сьогодні 08:55 90 0
У НБА зіграли чергові матчі
Оклахома переграла Фінікс: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.с

НБА - Регулярний чемпіонат
20 березня

Бруклін – Денвер 102:108 (21:33, 27:30, 23:28, 31:17)

Оклахома – Фінікс 124:120 (25:31, 32:38, 33:27, 34:24)

Сан-Антоніо – Атланта 126:118 (34:40, 27:43, 39:20, 26:15)

Детройт - Маямі 100:112 (29:26, 18:26, 34:22, 19:38)

Г'юстон – Новий Орлеан 107:117 (28:38, 16:26, 34:28, 29:25)

Мілвокі – Торонто 118:111 (33:29, 25:27, 31:39, 29:16)

Портленд – Кліпперс 102:117 (30:36, 25:23, 28:34, 19:24)

Лейкерс – Орландо 111:105 (28:25, 31:24, 25:32, 27:24)

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