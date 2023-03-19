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Говерла здолала Запоріжжя у матчі Суперліги

Сьогодні 16:25 64 0
Команда Євгена Мурзіна обіграла аутсайдера чемпіонату
Говерла здолала Запоріжжя у матчі Суперліги
#БК Запоріжжя, #Говерла

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд БК Запоріжжя зазнав поразки від івано-франківської Говерли.

Матч завершився з рахунком 53:72. Найрезультативнішими у переможців стали Сергій Аврахов та Степан Лесик, які набрали по 15 очок.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
19 березня

Запоріжжя - Говерла 53:72 (8:20, 10:20, 15:20, 20:12)

Запоріжжя: Буц 12 + 13 підбирань, Покоєнко 5 – 5 втрат, Биков 6 + 5 підбирань – 6 втрат, Ледньов 11 – 5 втрат, Морозов 11 + 8 підбирань – старт; Кліманов 6, Бер 2, Дмитренко 0, Компанієць 0

Говерла: Аврахов 15 + 5 підбирань, Чугунов 7 + 10 підбирань, Старцев 6 + 6 підбирань + 7 передач, Дроздов 5, Лесик 15 + 5 підбирань – старт; Хрисостоміді 11, Водолазський 6, А.Тимофійчук 3, М.Тимофійчук 2, Лонюк 2

Раніше Дніпро переграв Черкаські Мавпи у Суперлізі.

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