Сакраменто з Ленем здолало Вашингтон: результати матчів НБА

Сьогодні, 19 березня, відбулося 8 матчів у регулярному чемпіонаті НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

18 березня

Нью-Йорк - Денвер 116:110 (36:28, 26:39, 29:24, 25:19)

Кліпперс - Орландо 108:113 (30:31, 25:26, 27:17, 26:39)

Індіана - Філадельфія 121:141 (24:34, 37:38, 34:34, 26:35)

Торонто - Міннесота 122:107 (32:26, ​​34:32, 28:27, 28:22)

Вашингтон - Сакраменто 118:132 (33:37, 27:34, 32:33, 26:28)

Українець Олексій Лень у складі Сакраменто провів на майданчику 4 хвилини. За цей час він заробив 1 підбирання та 1 результативну передачу.

Чикаго - Маямі 113:99 (33:19, 37:26, 20:32, 23:22)

Мемфіс - Голден Стейт 133:119 (33:23, 38:36, 33:41, 29:19)

Юта - Бостон 118:117 (24:34, 33:30, 31:27, 30:26)