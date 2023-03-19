Головне
Динамо мінімально поступилося Зорі в 18 турі УПЛ
Вчора 16:00 2235
Едвардс переміг Усмана, Долідзе поступився Ветторі: результати UFC 286
Сьогодні 10:48 108
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Сьогодні 10:02 68902 1
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 09:35 230
Долідзе програв Ветторі одноголосним рішенням суддів на UFC 286
Сьогодні 09:34 173
Едвардс захистив титул чемпілга UFC у трилогії з Усманом
Сьогодні 08:36 317
Жирона з дублем Циганкова зіграла внічию з Райо Вальєкано, Атлетіко розгромив Валенсію: результати 26 туру Ла-Ліги
Вчора 23:58 1412
Евертон з Миколенком вирвав нічию у Челсі Мудрика: результати 28 туру АПЛ
Вчора 21:26 1094
Циганкова не зупинити: українець оформив дубль у матчі Ла Ліги за Жирону - ВІДЕО
Вчора 18:53 4024
Луческу: Можу піти у будь-який момент
Вчора 18:08 1250
Прямі трансляції

Сакраменто з Ленем здолало Вашингтон: результати матчів НБА

Сьогодні 09:06 136 0
Українець провів на майданчику 4 хвилини
Сакраменто з Ленем здолало Вашингтон: результати матчів НБА
#NBA, #Олексій Лень, #Сакраменто

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 березня, відбулося 8 матчів у регулярному чемпіонаті НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
18 березня

Нью-Йорк - Денвер 116:110 (36:28, 26:39, 29:24, 25:19)

Кліпперс - Орландо 108:113 (30:31, 25:26, 27:17, 26:39)

Індіана - Філадельфія 121:141 (24:34, 37:38, 34:34, 26:35)

Торонто - Міннесота 122:107 (32:26, ​​34:32, 28:27, 28:22)

Вашингтон - Сакраменто 118:132 (33:37, 27:34, 32:33, 26:28)

Українець Олексій Лень у складі Сакраменто провів на майданчику 4 хвилини. За цей час він заробив 1 підбирання та 1 результативну передачу.

Чикаго - Маямі 113:99 (33:19, 37:26, 20:32, 23:22)

Мемфіс - Голден Стейт 133:119 (33:23, 38:36, 33:41, 29:19)

Юта - Бостон 118:117 (24:34, 33:30, 31:27, 30:26)

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 6586
Циганкова не зупинити: українець оформив дубль у матчі Ла Ліги за Жирону - ВІДЕО Циганкова не зупинити: українець оформив дубль у матчі Ла Ліги за Жирону - ВІДЕО 4024
Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму 16291
Циганков забив свій другий гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Циганков забив свій другий гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО 15419
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 68902 1
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 9884
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 41613
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 28005
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 9690
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22314
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 53392
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1017