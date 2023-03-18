Шарлотт з Михайлюком поступився Філадельфії: результати матчів НБА

Українець провів на майданчику 9 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 березня, відбулося 8 матчів у регулярному чемпіонаті НБА.

Шарлотт програв Філадельфії. Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику 9 хвилин. За цей час він заробив 4 очки, а також зробив 1 підбирання та 1 асист.

НБА - Регулярний чемпіонат

18 березня