Шарлотт з Михайлюком поступився Філадельфії: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 березня, відбулося 8 матчів у регулярному чемпіонаті НБА.
Шарлотт програв Філадельфії. Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику 9 хвилин. За цей час він заробив 4 очки, а також зробив 1 підбирання та 1 асист.
Шарлотт - Філадельфія 82:121 (29:31, 25:35, 13:26, 15:29)
Клівленд - Вашингтон 117:94 (31:24, 30:20, 23:30, 33:20)
Атланта - Голден Стейт 127:119 (39:31, 32:35, 33:30, 23:23)
Чикаго - Міннесота 139:131 OT (28:32, 26:27, 26:31, 33:23, 10:10, 16:8)
Г'юстон - Новий Орлеан 114:112 (31:26, 18:28, 31:36, 34:22)
Сан-Антоніо - Мемфіс 120:126 OT (35:26, 34:20, 24:35, 16:28, 11:17)
Портленд - Бостон 112:126 (24:32, 24:31, 22:26, 42:37)
Лейкерс - Даллас 110:111 (33:29, 21:33, 26:27, 30:22)