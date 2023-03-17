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Політехінка-Галичина завдала поразки Київ-Баскету у Суперлізі

Сьогодні 19:25 109 0
Несподівана поразка Київ-Баскета
Політехінка-Галичина завдала поразки Київ-Баскету у Суперлізі
#Київ-Баскет, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет зазнав поразки від Політехніки-Галичини 67:75 у Львові у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Найрезультативнішим в матчі став Михайло Горобченко з 24 очками, до яких він додав 9 підбирань, 5 передач та 5 перехоплень. 

Київ-Баскет зазнав 8 поразки в сезоні у 26 матчах, залишаючись поки на другому місці. Політехніка-Галичина йде п’ятою з 14 перемогами у 26 матчах.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

17 березня

Київ-Баскет — Політехніка-Галичина 67:75 (18:20, 13:15, 16:21, 20:19) 

Київ-Баскет: Заплотинський 9 + 9 підбирань, Кісільчук 1, Кінгсбі 12 + 7 підбирань – 6 втрат, Дубоненко 19, Новіков 12 + 8 підбирань – старт; Юрченко 7 + 5 підбирань, Мусієнко 5 + 5 підбирань, Кошеватський 2

Політехніка-Галичина: Крамар 18, Федчук 9, Бережний 9, Тіщенко 0, Горобченко 24 + 9 підбирань, 5 передач + 5 перехоплень – старт; Станішевський 8 + 6 підбирань, Ожегов 5 + 6 підбирань, Бартоломеєв 2 + 6 підбирань

Раніше Будівельник впевнено переміг Черкаські Мавпи.

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