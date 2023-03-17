Запоріжжя переграв Старий Луцьк у Суперлізі

Запоріжжя вперше в сезоні обіграли Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя здобуло перемогу над Старим Луцьком у Києві в матчі аутсайдерів Суперліги.

Матч завершився з рахунком 71:62.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

17 березня

Запоріжжя — Старий Луцьк 71:62 (19:16, 15:15, 19:13, 18:18)

Запоріжжя: Буц 15 + 14 підбирань – 5 втрат, Биков 10, Ледньов 2, Морозов 11, Тельчаров 18 + 6 підбирань – старт; Покоєнко 5, Кліманов 4, Компанієць 2, Бер 2, Дмитренко 1

Старий Луцьк: Коцько 13 + 6 підбирань, Є.Коровяков 14 + 6 підбирань + 5 передач, Рудаков 4, Будлінський 4, Панфілов 6 – старт; Алтухов 11, Глушко 4, Прозапас 4, Федчук 2, Марків 0, Дейна 0

Раніше Будівельник впевнено переміг Черкаські Мавпи.