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Київ-Баскет обіграв БІПУ у Суперлізі

Сьогодні 18:29 68 0
Завдяки перемозі над конкурентом Київ-Баскет зберіг друге місце в таблиці
Київ-Баскет обіграв БІПУ у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет здобув перемогу над БІПОЮ 73:68 в рамках львівського баблу регулярного чемпіонату чоловічої Суперліги.

Найрезультативнішим в матчі став американський легіонер Київ-Баскету Даня Кінгсбі, який набрав 29 очок. У одеситів 20 очок набрав Унгурян, 18 очок та 7 підбирань у Кабацюри.  

Суперліга - Регулярний чемпіонат

16 березня

Київ-Баскет — БІПА 73:68 (18:19, 19:17, 23:17, 13:15)

Київ-Баскет: Заплотинський 10 + 9 підбирань, Кісільчук 6 + 5 підбирань, Кінгсбі 29 – 6 втрат, Дубоненко 3, Новіков 4 – старт; Мусієнко 12 + 7 підбирань, Фреш-Стаханов 4, Юрченко 3, Кошеватський 0

БІПА: Унгурян 20 + 5 передач, Ткаченко 0, Кабацюра 18 + 7 підбирань, Рябчук 4 + 5 підбирань, Кадигроб 14 – старт; Шашков 5, Агафонов 3, Николенко 3, Конєв 1, Малиновський 0

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