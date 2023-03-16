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Лень допоміг Сакраменто здолати Чикаго: результати матчів НБА

Сьогодні 08:52 92 0
Українець провів на майданчику 5 хвилин
Лень допоміг Сакраменто здолати Чикаго: результати матчів НБА
#NBA, #Сакраменто

Джерело - Чемпіон.

Відбулося 7 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Сакраменто здобув перемогу над Чикаго. Українець Олексій Лень провів на майданчику 5 хвилин і зробив одне підбирання.

НБА - Регулярний чемпіонат
16березня

Маямі - Мемфіс 138:119 (29:27, 34:24, 42:26, 33:42)

Клівленд - Філадельфія 109:118 (24:29, 36:26, 23:29, 26:34)

Чикаго - Сакраменто 114:117 (30:25, 28:23, 22:37, 34:32)

Міннесота - Бостон 102:104 (23:23, 20:21, 28:33, 31:27)

Г'юстон - Лейкерс 114:110 (31:19, 31:29, 21:26, 31:36)

Сан-Антоніо - Даллас 128:137 OT (29:28, 33:32, 32:28, 27:33, 7:16)

Кліпперс - Голден Стейт 134:126 (28:23, 33:35, 38:35, 35:33)

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