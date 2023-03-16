Лень допоміг Сакраменто здолати Чикаго: результати матчів НБА

Українець провів на майданчику 5 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Відбулося 7 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Сакраменто здобув перемогу над Чикаго. Українець Олексій Лень провів на майданчику 5 хвилин і зробив одне підбирання.

НБА - Регулярний чемпіонат

16березня