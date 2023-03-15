БІПА впевнено перемогла Політехніку-Галичину

Джерело - Чемпіон.
БІПА впевнено виграла перший матч баблу Суперліги у Львові, здолавши господарів майданичку Політехніку-Галичину.
Найефективнішим гравцем матчу став форвард БІПИ Ілля Кабацюра, який набрав 16 очок (РЕ 23).
Суперліга - Регулярний чемпіонат
15 березня
БІПА — Політехніка-Галичина 91:60 (26:13, 21:12, 20:20, 24:15)
БІПА: Кадигроб 17 + 5 підбирань, Кабацюра 16 + 3 передачі, Унгурян 10, Рябчук 9, Ткаченко 3 — старт, Шашков 11 + 3 передачі, Конєв 10 + 5 підбирань, Агафонов 9 + 6 підбирань + 4 передачі + 2 блок-шота, Малиновський 3 + 3 передачі, Николенко 3
Політехніка-Галичина: Горобченко 16 + 8 підбирань + 6 передач - 4 втрати, Бережний 16, Крамар 12, Тіщенко 6, Федчук 0 — старт, Ожегов 4, Станішевський 4 + 4 підбирання, Бартоломеєв 2, Кич 0