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БІПА впевнено перемогла Політехніку-Галичину

Сьогодні 19:30 120 0
БІПА виграла сезонну серію у Політехніки-Галичини 3-1
БІПА впевнено перемогла Політехніку-Галичину
#БІПА, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

БІПА впевнено виграла перший матч баблу Суперліги у Львові, здолавши господарів майданичку Політехніку-Галичину.

Найефективнішим гравцем матчу став форвард БІПИ Ілля Кабацюра, який набрав 16 очок (РЕ 23).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

15 березня

БІПА — Політехніка-Галичина 91:60 (26:13, 21:12, 20:20, 24:15)

БІПА: Кадигроб 17 + 5 підбирань, Кабацюра 16 + 3 передачі, Унгурян 10, Рябчук 9, Ткаченко 3 — старт, Шашков 11 + 3 передачі, Конєв 10 + 5 підбирань, Агафонов 9 + 6 підбирань + 4 передачі + 2 блок-шота, Малиновський 3 + 3 передачі, Николенко 3

Політехніка-Галичина: Горобченко 16 + 8 підбирань + 6 передач - 4 втрати, Бережний 16, Крамар 12, Тіщенко 6, Федчук 0 — старт, Ожегов 4, Станішевський 4 + 4 підбирання, Бартоломеєв 2, Кич 0

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