Шарлот з Михайлюком поступився Клівленду: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулося 8 матчів регулярного чемпіонату НБА.
Шарлотт програв Клівленду. Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику 7 хвилин і заробив 3 очка.
НБА - Регулярний чемпіонат
15 березня
Шарлотт - Клівленд 104:120 (27:30, 21:33, 28:35, 28:22)
Вашингтон - Детройт 117:97 (38:20, 23:25, 33:27, 23:25)
Торонто - Денвер 125:110 (49:30, 23:26, 26:36, 27:18)
Оклахома - Бруклін 121:107 (24:33, 28:29, 38:20, 31:25)
Новий Орлеан - Лейкерс 108:123 (24:39, 16:36, 35:23, 33:25)
Сан-Антоніо - Орландо 132:114 (38:29, 29:32, 31:28, 34:25)
Фінікс - Мілвокі 104:116 (24:29, 24:28, 36:28, 20:31)
Портленд - Нью-Йорк 107:123 (33:20, 22:29, 26:42, 26:32)