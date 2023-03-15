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Шарлот з Михайлюком поступився Клівленду: результати матчів НБА

Сьогодні 08:34 155 0
Українець провів на майданчику 7 хвилин
Шарлот з Михайлюком поступився Клівленду: результати матчів НБА
#NBA, #Шарлотт, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Відбулося 8 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Шарлотт програв Клівленду. Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику 7 хвилин і заробив 3 очка.

НБА - Регулярний чемпіонат
15 березня

Шарлотт - Клівленд 104:120 (27:30, 21:33, 28:35, 28:22)

Вашингтон - Детройт 117:97 (38:20, 23:25, 33:27, 23:25)

Торонто - Денвер 125:110 (49:30, 23:26, 26:36, 27:18)

Оклахома - Бруклін 121:107 (24:33, 28:29, 38:20, 31:25)

Новий Орлеан - Лейкерс 108:123 (24:39, 16:36, 35:23, 33:25)

Сан-Антоніо - Орландо 132:114 (38:29, 29:32, 31:28, 34:25)

Фінікс - Мілвокі 104:116 (24:29, 24:28, 36:28, 20:31)

Портленд - Нью-Йорк 107:123 (33:20, 22:29, 26:42, 26:32)

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