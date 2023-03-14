Кияни ледь не врятувалися у четвертій чверті матчу

Джерело - Чемпіон.

Київський Будівельник поступився французькому Шоле у матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА 2022/23 з баскетболу.

Матч завершився з рахунком 79:83. То ж Будівельник вибув зі змагань. Будівельник, який грав обмеженою ротацією, ще й втратив через травму Джонні Берганемескела, боровся до останнього, зумівши повернути інтригу в матч - за хвилину до кінця різниця становила 5 очок. Два з фолом Боброва зробили рахунок 79:81 за 9 секунд до кінця. І навіть на останніх секундах все могло завершитись чудом для Будівельника, але Богдан Близнюк з сиреною не влучив триочковий, який вивів би Будівельник в півфінал.

Нагадаємо, що у першому матчі Будівельник здолав Шоле з рахунком 73:72.

Кубок Європи ФІБА 2022/23

1/4 фіналу, перший матч

14 березня

Шоле (Франція) - Будівельник (Україна) 83:79 (23:18, 20:20, 26:17, 14:24)