Будівельник здолав Шоле у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА

Українська команда перемогла лише в одне очко

Джерело - Чемпіон.

Київський Будівельник здолав французький Шоле у першому матчі 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА 2022/23 з баскетболу.

Матч завершився з рахунком 73:72 на користь київського клубу. Українська команда впевнено провела дві останні чверті і святкували вольову перемогу. Відзначимо, що гравці Будівельника провалили третю чверть матчу - 14:27.

Матч-відповідь команди зіграють 14 березня у Франції.

Кубок Європи ФІБА 2022/23

1/4 фіналу, перший матч

7 березня

Будівельник (Україна) - Шоле (Франція) 73:72 (26:23, 14:27, 14:9, 19:13)