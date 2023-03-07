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Будівельник здолав Шоле у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА

Вчора 22:24 249 0
Українська команда перемогла лише в одне очко
Будівельник здолав Шоле у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА
#Будівельник

Джерело - Чемпіон.

Київський Будівельник здолав французький Шоле у першому матчі 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА 2022/23 з баскетболу.

Матч завершився з рахунком 73:72 на користь київського клубу. Українська команда впевнено провела дві останні чверті і святкували вольову перемогу. Відзначимо, що гравці Будівельника провалили третю чверть матчу - 14:27.

Матч-відповідь команди зіграють 14 березня у Франції.

Кубок Європи ФІБА 2022/23
1/4 фіналу, перший матч
7 березня

Будівельник (Україна) - Шоле (Франція) 73:72 (26:23, 14:27, 14:9, 19:13)

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